«План отца не выполнен, потому что ты сбежал». Макгрегор обратился к Хабибу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор раскритиковал в социальных сетях бывшего соперника и члена Зала славы, россиянина Хабиба Нурмагомедова, обвинив его в преждевременном завершении карьеры.

«Я продолжаю сражаться! План твоего отца никогда не будет завершён, потому что ты сдался и убежал. Я всё ещё здесь, если захочешь повторить. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Убегай сколько захочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех. Я ничего не боюсь, кроме Бога», – написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил болевым приёмом в четвёртом раунде, нанеся ирландцу второе поражение в организации.

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