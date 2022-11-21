«Тебя будет не хватать». Камару Усман опубликовал архивные фото с Энтони Джонсоном

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигериец Камару Усман опубликовал архивные фотографии с двукратным претендентом на титул организации, американским полутяжеловесом Энтони Джонсоном, скончавшимся в возрасте 38 лет после борьбы с иммунным заболеванием.
«Тебя будет не хватать, дружище», – написал Усман в социальных сетях.
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику, Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил тем же способом, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести одно выступление.
Ранее на кончину Джонсона отреагировал президент UFC Дана Уайт.
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