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«Скоро вернётся братка». Хабиб опубликовал фото с Хайбулаевым

«Скоро вернётся братка». Хабиб опубликовал фото с Хайбулаевым
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместную фотографию с непобеждённым соотечественником и бойцом полулёгкого веса (до 65 кг) Мовлидом Хайбулаевым (19-0-1), выступающим в PFL.

«Скоро вернётся братка», – написал Нурмагомедов.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Мовлиду Хайбулаеву 32 года. Боец дебютировал в PFL в мае 2019 года и за время выступлений провёл семь поединков, одержав победу в пяти из них, а в одном был вынужден довольствоваться ничьей. Один поединок был признан несостоявшимся из-за отмены Атлетической комиссией.

В своём последнем бою в октябре 2021 года Хайбулаев единогласным решением победил американца Криса Уэйда и стал новым чемпионом организации, получив чек на $ 1 млн.

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