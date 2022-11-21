Тренер Ярда – о бое с Бетербиевым в Англии: это расплата за то, что мы поехали в Россию

Тунде Аджайи, тренер британского полутяжеловеса Энтони Ярда, высказался о поединке своего подопечного против чемпиона WBC, IBF и WBO, россиянина Артура Бетербиева, который состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).

«На моих глазах слёзы. Я всегда знал, что Энтони бросит вызов и завоюет титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе. Это награда за то, что мы поехали в Россию [на бой с Сергеем Ковалёвым] — а теперь российский боец прилетит к нам.

Опыт нельзя купить, ему нельзя научить или взять взаймы. Какой опыт мы получили в России! [Александр] Гвоздик сказал, что Бетербиев — переоценённый нокаутёр, но недооценённый боксёр. Мы не выйдем на бой с одним планом. Так не пойдёт. Мы не будем бросаться с ударом, начиная со старта, и надеяться на лучшее», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу iD Boxing.