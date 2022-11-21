Хабиб объяснил, почему жизнь в Дагестане помогла ему выучить английский язык

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему изучение английского языка по ходу карьеры в Соединённых Штатах не стало для него первым столкновением с культурным барьером.

«Я рос в Дагестане, в деревне. Это было хорошее время, но иногда было нелегко. До того, как мы перебрались в Махачкалу, жизнь была тяжёлой. И даже там было непросто. Не из-за жизни, а из-за языкового барьера. В Дагестане мы говорим на 36-37 языках, и никто не понимает друг друга. Поэтому мы говорим по-русски. В деревне мы говорили по-дагестански.

Когда я перебрался в Махачкалу, было очень тяжело общаться с людьми. Некоторые удивляются тому, как я говорю по-английски, но они не понимают, что для меня это не второй язык, а третий», – сказал Хабиб на медиа-конференции.

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