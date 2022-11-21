Хабиб объяснил, почему жизнь в Дагестане помогла ему выучить английский язык

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему изучение английского языка по ходу карьеры в Соединённых Штатах не стало для него первым столкновением с культурным барьером.
«Я рос в Дагестане, в деревне. Это было хорошее время, но иногда было нелегко. До того, как мы перебрались в Махачкалу, жизнь была тяжёлой. И даже там было непросто. Не из-за жизни, а из-за языкового барьера. В Дагестане мы говорим на 36-37 языках, и никто не понимает друг друга. Поэтому мы говорим по-русски. В деревне мы говорили по-дагестански.
Когда я перебрался в Махачкалу, было очень тяжело общаться с людьми. Некоторые удивляются тому, как я говорю по-английски, но они не понимают, что для меня это не второй язык, а третий», – сказал Хабиб на медиа-конференции.
Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова:
- 22 ноября 2022
-
00:46
-
00:33
- 21 ноября 2022
-
23:45
-
23:36
-
23:20
-
22:22
-
22:12
-
21:49
-
20:59
-
20:32
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:14
-
18:45
-
17:44
-
17:33
-
17:23
-
16:59
-
16:00
-
15:01
-
14:37
-
12:41
-
11:56
-
10:51
-
10:18
-
10:03
-
09:50
-
06:34
-
06:11
-
03:13
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04