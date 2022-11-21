Пэдди Пимблетт назвал свой вес за четыре недели до боя на UFC 282

Звёздный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт, славящийся пристрастием к еде между боями, рассказал, как проходит его подготовка к выступлению на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«В похудении нет ничего сложного. Это не трудно. Просто обеспечьте себе дефицит калорий. Как вы думаете, почему я стал толстым? Потому что перешёл от двух тысяч калорий к восьми. Вот как вес накапливается и сбрасывается.

Последняя подготовка была худшей в моей жизни. У меня было семь недель на то, чтобы сделать вес. UFC объявили о бое, и я подумал: «Мне придётся драться в этот день?» У меня было семь недель на то, чтобы сбросить 20 кг. И я это сделал. Сейчас мне осталось сбросить около 9 кг. В прошлый раз я сбросил 8,4 кг за ночь, а сейчас у меня ещё четыре недели», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.