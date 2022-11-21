Хабиб: иногда Ислам мне кажется большим братом, чем Усман
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях со своими подопечными и соотечественниками: Исламом Махачевым и Усманом Нурмагомедовым.
«Усман – мой двоюродный брат, но он родился в 1998 году, когда я встретил Ислама. Порой Ислам кажется мне большим братом, чем Усман. Никогда не знаете, кто ваш настоящий брат [улыбается].
Ислам младше меня на три с половиной года. Мы вместе росли и тренировались. Усман младше меня на десять лет, и это большая разница. Но так или иначе мы тренируемся, и я заставляю его тяжело работать. Теперь у нас есть действующие чемпионы UFC и Bellator в лёгком весе», – сказал Хабиб на медиа-конференции.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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