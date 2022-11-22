Фото: похудевший Пимблетт показал актуальную форму

Звёздный британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (19-3) показал актуальную форму за четыре недели до выступления на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Все говорят о большой игре, говорят, что побьют меня, говорят, что вокруг меня много шума, но никто не хочет иметь со мной дело, когда у них появляется возможность поспарринговать», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: из личного архива Пэдди Пимблетта

Пэдди Пимблетту 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей бойцовской организации мира в сентябре 2021 года и провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы. На турнире UFC 282 англичанин сразится с американцем Джаредом Гордоном (18-5).

Ранее в интервью Пимблетт рассказал, сколько весит за четыре недели до выступления.