«Вы не будете улыбаться». Хабиб объяснил, почему не считает себя «приятным тренером»

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя тренером, с которым его бойцам комфортно.
«Что нужно для того, чтобы стать моим учеником? Во-первых, вы должны следовать моим правилам. И это нелегко. Я не считаю себя приятным тренером. Я приятный человек. Я приятный человек, но как тренер… я не такой. И это не шутки. Вы должны потренироваться с нами, и тогда вы перестанете улыбаться. Это точно.
Люди, которые присоединяются к моей команде, многого не понимают. Того, как я смотрю на тренировки. Многие парни из MMA делают вещи, которые не нужно делать. Вам не нужно час работать на лапах, заниматься кроссфитом и поднятием тяжестей.
Я всегда говорю своим парням: если вы хотите стать успешным бойцом MMA и вы из Дагестана, то вы должны бороться каждый день не менее часа. Если вы не делаете этого каждый день, а хотите заниматься фитнесом – окей, по всему миру миллионы девушек занимаются этим. Это они занимаются фитнесом», – сказал Хабиб на медиа-конференции.
Хабиб показал необычный приём на тренировке
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