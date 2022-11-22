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Ислам Махачев опубликовал фото из Мекки

Ислам Махачев опубликовал фото из Мекки
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31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, в одной из социальных сетей опубликовал фото из аравийского города Мекка.

Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде. Уже в феврале 2023 года Ислам проведёт первую защиту пояса против чемпиона в полусреднем весе – австралийца Александра Волкановски.

За свою профессиональную карьеру Ислам Махачев провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Единственное поражение Махачеву нанёс Адриано Мартинс в 2015 году.

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