Ислам Махачев опубликовал фото из Мекки
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31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, в одной из социальных сетей опубликовал фото из аравийского города Мекка.
Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде. Уже в феврале 2023 года Ислам проведёт первую защиту пояса против чемпиона в полусреднем весе – австралийца Александра Волкановски.
За свою профессиональную карьеру Ислам Махачев провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Единственное поражение Махачеву нанёс Адриано Мартинс в 2015 году.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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