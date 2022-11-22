О'Мэлли: знаю, что мой следующий бой будет титульным
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что в следующем бою он будет драться за титул.
«Я знаю, что мой следующий бой будет титульным. Бой со мной — самый большой бой в дивизионе, это очевидно. Не нужно быть гением, чтобы понять это. Любой мой бой будет самым большим боем в дивизионе.
Сехудо? Это была бы лучшая победа — выиграть в поединке с двукратным чемпионом в двух весовых категориях, с золотым медалистом Олимпийских игр. Если исходить только из этого, то какая победа выглядит лучше? Победа над Стерлингом или победа над Генри? Для меня победа над Генри выглядит лучше», — приводит слова О'Мэлли MMA Mania.
Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли:
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