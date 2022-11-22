Стали известны дата боя и имена двух потенциальных соперников Джона Джонса

Стало известно, что знаменитый боец UFC Джон Джонс проведёт свой следующий бой 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMAJunkie.



По словам источников, близких к ситуации, если Фрэнсис Нганну будет готов, то бой состоится. Если нет, UFC придётся перейти к другом плану — Джонс против кого-то другого. Источник сообщает, что UFC также рассматривает его поединок с Кёртисом Блэйдсом в качестве возможной страховки на случай, если Нганну не будет готов.

Напомним, Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и потерпел поражение только в одном. Последний поединок американского бойца состоялся в феврале 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей.

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