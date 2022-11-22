Волкановски объяснил, почему Адесанья должен получить немедленный реванш с Перейрой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски считает, что Исраэль Адесанья заслужил получить немедленный бой-реванш с бразильцем Алексом Перейрой.
«Реванш обязательно должен состояться. Когда ты так долго доминируешь в этом дивизионе, я думаю, что ты заслуживаешь немедленный бой-реванш. Думаю, что он состоится, особенно учитывая то, как проходил этот бой. Это был отличный поединок. Люди хотят увидеть его снова, зная, что Иззи был впереди и попался, в любом случае реванш будет большим. Думаю, что это определённо заслуженно», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, уступая на карточках всех трёх судей, и стал новым обладателем титула организации.
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