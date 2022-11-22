«Громкие и интересные бои». Порье рассказал о своих планах на будущее

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал о своих планах на ближайшее будущее.



«Что будет дальше? Громкие и интересные бои. Для меня есть куча интереснейших матчей, но имени своего следующего соперника я сейчас назвать не могу.

Бой с Дариушем? По правде говоря, мне это неинтересно. Не хочу проявить неуважение к Бенеилу, ведь он хороший боец, настоящий трудяга. Я гляну его следующий бой, но если учесть, с кем я дрался в последнее время, этот поединок меня не особо интересует.

Победа Махачева в титульном бою открывает двери к новым боям и возможностям. Но я в любом случае всегда понимал, что вновь получу титульный поединок, даже если бы победил Оливейру. Тут вопрос только в том, хочется ли мне пробиваться через ряды убийц, чтобы снова стать претендентом», — сказал Порье на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281, Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь в активе Порье 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.