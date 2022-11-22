«Громкие и интересные бои». Порье рассказал о своих планах на будущее

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
«Что будет дальше? Громкие и интересные бои. Для меня есть куча интереснейших матчей, но имени своего следующего соперника я сейчас назвать не могу.
Бой с Дариушем? По правде говоря, мне это неинтересно. Не хочу проявить неуважение к Бенеилу, ведь он хороший боец, настоящий трудяга. Я гляну его следующий бой, но если учесть, с кем я дрался в последнее время, этот поединок меня не особо интересует.
Победа Махачева в титульном бою открывает двери к новым боям и возможностям. Но я в любом случае всегда понимал, что вновь получу титульный поединок, даже если бы победил Оливейру. Тут вопрос только в том, хочется ли мне пробиваться через ряды убийц, чтобы снова стать претендентом», — сказал Порье на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281, Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь в активе Порье 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.
- 22 ноября 2022
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52
-
11:22
-
10:39
-
10:35
-
10:03
-
09:52
-
07:56
-
06:28
-
05:48
-
00:46
-
00:33
- 21 ноября 2022
-
23:45
-
23:36
-
23:20
-
22:22
-
22:12
-
21:49
-
20:59
-
20:32
-
20:08