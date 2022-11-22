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Соперник Жумагулова: я чувствовал, что выиграл каждый раунд в нашем бою

Соперник Жумагулова: я чувствовал, что выиграл каждый раунд в нашем бою
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Американский боец Чарльз Джонсон высказался по поводу своего поединка с представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона раздельным судейским решением (29-28, 28-29, 29-28).

«Мой тренер сказал, что каждый раунд был близким, но я чувствовал, что выиграл каждый раунд. Я не чувствовал, что он сделал достаточно, чтобы выигрывать раунды. Он просто наносил сильные удары, и иногда они попадали.

Победа — это здорово, я счастлив. В конце концов, это всё, что имеет значение в этом спорте. Хочу быть активным и продолжать побеждать», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.

Отметим, что после боя многие болельщики высказывали несогласие с судейскими оценками, считая, что победу заслужил Жумагулов.

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Источник: MMAJunkie

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