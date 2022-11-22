Хабиб рассказал, о каких несостоявшихся боях он сожалеет

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, о каких несостоявшихся боях он сожалеет больше всего.

Бой с Жоржем Сен-Пьером. Я очень уважаю этого парня, ведь я рос на его боях. Он завоевал титул UFC в 2007 году. В тот момент я был ещё любителем и даже не начал профессиональную карьеру.

Также бой с Тони Фергюсоном. Жаль, что наш бой так и не состоялся.

Я хотел встретиться с Петтисом в 2015-м, когда он был чемпионом. Он тогда был на вершине, и я очень сильно хотел побиться с этим парнем. Но потом он проиграл титул Рафаэлю дос Аньосу и его карьера пошла на спад», — приводит слова Хабиба MMAJunkie.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок: