Муслим Салихов рассказал, с кем бы он хотел провести следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов после победы в поединке с португальцем Андре Фиалью в рамках турнира UFC Vegas 65 назвал имя желаемого соперника на следующий бой.

«Мне уже 38, у меня не так много времени в запасе. Сейчас мне нужно вернуться домой, потому что в декабре у меня будет очередное пополнение в семье, а затем я вернусь в Майами, чтобы начать новый тренировочный лагерь. Хочу выйти на победную серию и устроить забег за титулом.



Возможно, Нил Магни будет подходящим соперником. Я хотел бы с ним подраться. Но меня также устроит какой-нибудь другой оппонент из топ-10 с хорошим именем», — сказал Салихов на пресс-конференции.