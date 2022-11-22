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«Не хочу повторять ошибки». Прохазка высказался по поводу боя с Тейшейрой

«Не хочу повторять ошибки». Прохазка высказался по поводу боя с Тейшейрой
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Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка высказался по поводу предстоящего титульного поединка с бразильцем Гловером Тейшейрой.

«Я покажу своё лучшее выступление. Как и каждый раз, я просто работаю над ошибками, допущенными в предыдущем поединке. Не хочу повторять свои ошибки.

Я желаю улучшить борьбу и джиу-джитсу, показать больше в стойке. Дело в том, что я показал, возможно, 15-20%», — приводит слова Прохазки ESPN.

Напомним, бой-реванш между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой состоится 11 декабря и возглавит турнир UFC 282. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Первый бой Прохазка и Тейшейра провели друг с другом в ночь с 11 на 12 июня мск нынешнего года на турнире UFC 275 в Сингапуре. Тейшейра тогда проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом Прохазки.

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:

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