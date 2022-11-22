Немков: если Bellator предложит новые условия, то останусь здесь

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков рассказал, что он планирует остаться в промоушене.
«Сейчас Bellator должен предложить новые условия, если они будут, останусь в этой лиге. Одна история, когда интерес идёт от тебя, и другая – когда в тебе заинтересована лига. Время покажет.
Моя капа? Я уже боя три с ней провёл. Вообще не понял. Сбой в программе был. Ни на спаррингах, ни в борьбе, ни в других боях она не выпадала. Здесь один раз в третьем и три раза в четвёртом. Сам не ожидал», — приводит слова Немкова Metaratings.
Напомним, в финале Гран-при Bellator Немков победил единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) американца Кори Андерсона, взяв реванш после первого поединка, признанного несостоявшимся из-за столкновения головами.
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