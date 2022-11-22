О’Мэлли: пусть Стерлинг сразится с Сехудо, а я с победителем их боя

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, прокомментировал возможное возвращение в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Ранее Сехудо несколько раз вызывал на бой действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.
«Сехудо — двукратный чемпион, и нет сомнений в том, что он заслуживает боя за титул, если действительно вернётся. Так что пускай Алджамейн сразится с Сехудо, а я с победителем. Надеюсь, это будет Генри. Что может быть лучше, чем выиграть у олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона в двух весовых категориях?» — приводит слова О’Мэлли BJPenn.
Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.
- 22 ноября 2022
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52
-
11:22
-
10:39
-
10:35
-
10:03
-
09:52
-
07:56
-
06:28
-
05:48
-
00:46
-
00:33
- 21 ноября 2022
-
23:45
-
23:36
-
23:20
-
22:22
-
22:12
-
21:49
-
20:59
-
20:32
-
20:08