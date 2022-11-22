О’Мэлли: пусть Стерлинг сразится с Сехудо, а я с победителем их боя

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, прокомментировал возможное возвращение в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.



Ранее Сехудо несколько раз вызывал на бой действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.



«Сехудо — двукратный чемпион, и нет сомнений в том, что он заслуживает боя за титул, если действительно вернётся. Так что пускай Алджамейн сразится с Сехудо, а я с победителем. Надеюсь, это будет Генри. Что может быть лучше, чем выиграть у олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона в двух весовых категориях?» — приводит слова О’Мэлли BJPenn.



Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.

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