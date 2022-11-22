Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: пусть Стерлинг сразится с Сехудо, а я с победителем их боя

О’Мэлли: пусть Стерлинг сразится с Сехудо, а я с победителем их боя
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, прокомментировал возможное возвращение в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Ранее Сехудо несколько раз вызывал на бой действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

«Сехудо — двукратный чемпион, и нет сомнений в том, что он заслуживает боя за титул, если действительно вернётся. Так что пускай Алджамейн сразится с Сехудо, а я с победителем. Надеюсь, это будет Генри. Что может быть лучше, чем выиграть у олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона в двух весовых категориях?» — приводит слова О’Мэлли BJPenn.

Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.

Новость по теме
Шон О’Мэлли: мой удар коленом чуть не вышиб Петра Яна из UFC в Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022