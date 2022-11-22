Пауло Коста высмеял желание Чимаева подраться с Бёрнсом
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста прокомментировал желание шведско-чеченского полусредневеса Хамзата Чимаева провести поединок с Гилбертом Бёрнсом.
Ранее Чимаев через социальные сети предложил Гилберту Бёрнсу провести бой-реванш, но при этом подняться в среднюю весовую категорию. Ранее в апреле этого года Хамзат Чимаев уже встречался с Бёрнсом и одержал победу единогласным решением судей.
«Если у тебя нулевой грэпплинг, либо ты ростом ниже 170 сантиметров, то чеченец обязательно захочет с тобой сразиться», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.
На счету Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, из них шесть в UFC. Во всех боях боец одерживал победы.
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