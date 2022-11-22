Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Адесаньи назвал самую сильную сторону Алекса Перейры

Тренер Адесаньи назвал самую сильную сторону Алекса Перейры
Комментарии

Тренер новозеландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Бэрман высказался о поражении своего подопечного в титульном поединке с Алексом Перейрой.

«В первом раунде Исраэль чуть не отправил Алекса в нокаут, но ему банально не хватило времени. Мне интересно посмотреть, что было бы, будь у нас в тот момент небольшой запас времени. Полагаю, Адесанья нокаутировал бы его. Конечно, у Алекса один из мощнейших ударов в этом виде спорта, но его главное достоинство — стойкость, его подбородок. Он потрясающе стойкий боец», — приводит слова тренера Sportskeeda.

Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде титульного боя и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Перейра — чемпион! Но только до встречи с Чимаевым Перейра — чемпион! Но только до встречи с Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022