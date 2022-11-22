Тренер Адесаньи назвал самую сильную сторону Алекса Перейры

Тренер новозеландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Бэрман высказался о поражении своего подопечного в титульном поединке с Алексом Перейрой.



«В первом раунде Исраэль чуть не отправил Алекса в нокаут, но ему банально не хватило времени. Мне интересно посмотреть, что было бы, будь у нас в тот момент небольшой запас времени. Полагаю, Адесанья нокаутировал бы его. Конечно, у Алекса один из мощнейших ударов в этом виде спорта, но его главное достоинство — стойкость, его подбородок. Он потрясающе стойкий боец», — приводит слова тренера Sportskeeda.



Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде титульного боя и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.