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Чендлер: не осуждаю Порье за укус, я бы сделал так же

Чендлер: не осуждаю Порье за укус, я бы сделал так же
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком дивизионе UFC, прокомментировал инцидент с Дастином Порье во время очного поединка.

Порье заявил, что Чендлер высморкался на него, а тот в ответ рассказал, что Дастин укусил его.

«Он укусил меня за палец, но я не считаю это каким-то жульничеством и не осуждаю Порье. Хотя бы потому, что мой палец не должен был быть у него во рту. Я понял, что это не подбородок, потому что он укусил меня. Тогда я, конечно, убрал пальцы. Это забавно. Но если задуматься о вещах, через которые мы проходим в боях, то я был поступил точно так же», — рассказал Чендлер на шоу The MMA Hour.

В рамках турнира UFC 281 Дастин Порье одержал победу удушающим приёмом над Майклом Чендлером.

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