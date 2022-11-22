Вадим Немков: для меня большая честь выступать в одном карде с Фёдором Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от выступления в одном карде с Фёдором Емельяненко. Немков встретится с кубинцем Йоэлем Ромеро 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на турнире Bellator 290. В этот же вечер легендарный Емельяненко проведёт свой последний бой в карьере с американцем Райаном Бейдером.
«Для меня большая честь выступать в одном карде с Фёдором, особенно на такой большой платформе, которую будут смотреть миллионы людей по всему миру. Это отличная возможность показать, что школа смешанных единоборств Фёдора — мирового класса. Я действительно могу продемонстрировать, что такое эволюция MMA», — приводит слова Немкова sherdog.com.
Напомним, в финале Гран-при Bellator Немков единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) победил американца Кори Андерсона.
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