Джо Джойс хочет провести бой с чемпионом UFC Нганну

Британский боксёр в супертяжёлом весе Джо Джойс заявил, что хотел бы провести поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Я проводил спарринги с Нганну перед боем с Дюбуа. Это большой и мощный боец, я получил хороший опыт. Фрэнсис обладает феноменальной мощью. В основном я старался избегать его ударов, чтобы он не снёс мне голову.
С удовольствием проведу с ним бой, но не по правилам смешанных единоборств. Это слишком для меня — я готов биться по правилам бокса. Отдаю должное бойцам ММА, которые должны сохранять разноплановость. Они совмещают руки, ноги, борьбу. Тут нужно очень много тренировок», — приводит слова Джойса Give Me Sport.
Стоит отметить, что ранее сам Фрэнсис Нганну не раз заявлял о желании попробовать свои силы в боксе.
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