«С кем угодно и в любое время». Сириль Ган бросил вызов соперникам

Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган заявил, что готов принять вызов от любого соперника.



Ранее появилась информация о том, что американец Джон Джонс 5 марта получит титульный бой в тяжёлом весе с Фрэнсисом Нганну.



«Март — отличное время для начала титульного сезона. Фрэнсис Нганну, Джон Джонс, Кёртис Блэйдс — мне без разницы. С кем угодно, в любое время, в любом месте», — написал Ган на своей странице в социальных сетях.



На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209, который прошёл в сентябре этого года, Сириль Ган провёл поединок с Таем Туивасой и одержал победу нокаутом в третьем раунде. В январе Ган проиграл Фрэнсису Нганну единогласным решением судей.

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