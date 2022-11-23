Менеджер команды Хабиба назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории

Ризван Магомедов, матчмейкер EagleFC и менеджер бывшего чемпиона UFC, члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, высказался о стартовавшем в Катере чемпионате мира по футболу, назвав его лучшим.
«Катар-2022 – лучший чемпионат мира! Не могу дождаться, чтобы поехать и стать свидетелем истории», – написал Магомедов на своей странице в «Твиттере».
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит на Ближнем Востоке – в Катаре. Он стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря, когда состоится финальный матч. В первой игре на турнире хозяева чемпионата проиграли сборной Эквадора 0:2, а Нидерланды с таким же счётом обыграли Сенегал. Англичане разгромили Иран, США и Уэльс завершили свой матч вничью 1:1, как и мексиканцы с поляками. А пока главную сенсацию преподнесла сборная Саудовской Аравии, победившая одного из фаворитов мундиаля – сборную Аргентины.
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