«Даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать». Махачев — про поп-бокс

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, высказался по поводу поп-бокса.

«Я — боец ММА. И я буду продолжать выступать в своём виде спорта. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то помогут. За деньгами я не буду идти туда. Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют — я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде. Уже в феврале 2023 года Ислам проведёт первую защиту пояса против чемпиона в полусреднем весе – австралийца Александра Волкановски.

Махачев показал, как борется с Кормье: