«Даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать». Махачев — про поп-бокс

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, высказался по поводу поп-бокса.
«Я — боец ММА. И я буду продолжать выступать в своём виде спорта. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то помогут. За деньгами я не буду идти туда. Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют — я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде. Уже в феврале 2023 года Ислам проведёт первую защиту пояса против чемпиона в полусреднем весе – австралийца Александра Волкановски.
Махачев показал, как борется с Кормье:
- 23 ноября 2022
-
12:42
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
10:38
-
10:15
-
09:52
-
09:46
-
09:39
-
04:36
-
03:36
-
02:16
-
00:35
- 22 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:19
-
22:45
-
21:46
-
21:37
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52