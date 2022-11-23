Нганну рассказал, как получил тяжёлую травму перед боем с Ганом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о травме колена, из-за которой он едва не снялся с турнира UFC 270, где встречался с Сирилем Ганом.
«Мы подозревали, что во время боя я могу просто рухнуть и выбыть. Но мы решили рискнуть.
Сама травма случилась 28 декабря, ровно через три дня после Рождества. В зале был парень, который только что пришёл. Думаю, это была его вторая тренировка в зале. Мы проводили спарринг. Он провёл отчаянный тейкдаун. Потом, когда я попытался вывернуться, я услышал треск колена. В тот момент, когда ты слышишь этот щелчок в колене, ты понимаешь, что что-то происходит. Но я был так разогрет, что не обратил на это внимания», — приводит слова Нганну MMAJunkie.
Напомним, бой между Нганну и Ганом состоялся 23 января. Победу судейским решением одержал франко-камерунский боец.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
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