Хабиб отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу победы сборной Саудовской Аравии в матче с национальной командой Аргентины на чемпионате мира — 2022 (2:1).



«Мои поздравления! Это уже история», — написал Хабиб.



Напомним, сборные Аргентины и Саудовской Аравии встречались вчера, 22 ноября. Для обеих команд этот матч был стартовым на турнире. Другие участники группы C, сборные Мексики и Польши, позже сыграли вничью (0:0). Таким образом, футболисты Саудовской Аравии возглавили группу. Национальная команда Аргентины в настоящий момент занимает последнее место.

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