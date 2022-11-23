Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ

Хабиб отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу победы сборной Саудовской Аравии в матче с национальной командой Аргентины на чемпионате мира — 2022 (2:1).

«Мои поздравления! Это уже история», — написал Хабиб.

Напомним, сборные Аргентины и Саудовской Аравии встречались вчера, 22 ноября. Для обеих команд этот матч был стартовым на турнире. Другие участники группы C, сборные Мексики и Польши, позже сыграли вничью (0:0). Таким образом, футболисты Саудовской Аравии возглавили группу. Национальная команда Аргентины в настоящий момент занимает последнее место.

Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду провели дуэль взглядов:

10 сенсационных побед над фаворитами на чемпионатах мира. Рейтинг зависит от вас! 10 сенсационных побед над фаворитами на чемпионатах мира. Рейтинг зависит от вас!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022