Хабиб отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ
Поделиться
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу победы сборной Саудовской Аравии в матче с национальной командой Аргентины на чемпионате мира — 2022 (2:1).
«Мои поздравления! Это уже история», — написал Хабиб.
Напомним, сборные Аргентины и Саудовской Аравии встречались вчера, 22 ноября. Для обеих команд этот матч был стартовым на турнире. Другие участники группы C, сборные Мексики и Польши, позже сыграли вничью (0:0). Таким образом, футболисты Саудовской Аравии возглавили группу. Национальная команда Аргентины в настоящий момент занимает последнее место.
Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду провели дуэль взглядов:
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
12:42
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
10:38
-
10:15
-
09:52
-
09:46
-
09:39
-
04:36
-
03:36
-
02:16
-
00:35
- 22 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:19
-
22:45
-
21:46
-
21:37
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52
Партнерский контент