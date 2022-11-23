Гурам Кутателадзе встретится с Тиаго Мойзесом на UFC 283
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Грузинский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Гурам Кутателадзе встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC 283, который состоится в январе 2023 года в Бразилии.
Свой последний поединок представитель Грузии провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету 30-летнего Кутателадзе 12 побед и три поражения.
Мойзес в июне этого года на турнире UFC on ESPN 38 одержал победу над Кристосом Гиагосом сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В активе 27-летнего Мойзеса 15 побед и шесть поражений.
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