Гурам Кутателадзе встретится с Тиаго Мойзесом на UFC 283

Грузинский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Гурам Кутателадзе встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC 283, который состоится в январе 2023 года в Бразилии.

Свой последний поединок представитель Грузии провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету 30-летнего Кутателадзе 12 побед и три поражения.



Мойзес в июне этого года на турнире UFC on ESPN 38 одержал победу над Кристосом Гиагосом сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В активе 27-летнего Мойзеса 15 побед и шесть поражений.

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