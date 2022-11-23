Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гурам Кутателадзе встретится с Тиаго Мойзесом на UFC 283

Гурам Кутателадзе встретится с Тиаго Мойзесом на UFC 283
Комментарии

Грузинский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Гурам Кутателадзе встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC 283, который состоится в январе 2023 года в Бразилии.

Свой последний поединок представитель Грузии провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету 30-летнего Кутателадзе 12 побед и три поражения.

Мойзес в июне этого года на турнире UFC on ESPN 38 одержал победу над Кристосом Гиагосом сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В активе 27-летнего Мойзеса 15 побед и шесть поражений.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022