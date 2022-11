Смит: Чимаев будет фаворитом в бою и с Перейрой, и с Адесаньей

Американский боец смешанного стиля Энтони Смит поделился ожиданиями по поводу возможного поединка за титул в полусреднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я отлично понимаю, почему у Чимаева такое сильное желание провести бой с Перейрой. Мне кажется, он облизывался, когда смотрел бой Алекса и Адесаньи, ведь он считает, что может «размазать» их обоих.



Если учесть его стиль и подход к боям, он будет весьма серьёзным фаворитом против них обоих. На мой взгляд, Алекс и Иззи гораздо более лёгкие соперники для него, чем Ковингтон», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.

