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Смит: Чимаев будет фаворитом в бою и с Перейрой, и с Адесаньей

Смит: Чимаев будет фаворитом в бою и с Перейрой, и с Адесаньей
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Американский боец смешанного стиля Энтони Смит поделился ожиданиями по поводу возможного поединка за титул в полусреднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я отлично понимаю, почему у Чимаева такое сильное желание провести бой с Перейрой. Мне кажется, он облизывался, когда смотрел бой Алекса и Адесаньи, ведь он считает, что может «размазать» их обоих.

Если учесть его стиль и подход к боям, он будет весьма серьёзным фаворитом против них обоих. На мой взгляд, Алекс и Иззи гораздо более лёгкие соперники для него, чем Ковингтон», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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