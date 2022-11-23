Артём Лобов подал в суд на Конора Макгрегора

Российско-ирландский боец Артём Лобов подал в суд на ирландца Конора Макгрегора. Лобов утверждает, что именно он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve., пользующейся огромным успехом у звезды смешанных единоборств.
Лобов требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций.
Напомним, в апреле 2021-го Конор продал бренд виски за $ 600 млн компании Proximo Spirits.
Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.
Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
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