Артём Лобов подал в суд на Конора Макгрегора

Российско-ирландский боец Артём Лобов подал в суд на ирландца Конора Макгрегора. Лобов утверждает, что именно он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve., пользующейся огромным успехом у звезды смешанных единоборств.

Лобов требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций.

Напомним, в апреле 2021-го Конор продал бренд виски за $ 600 млн компании Proximo Spirits.

Напомним, Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора: