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Чемпион UFC Прохазка прокомментировал 61 сданный допинг-тест за год

Чемпион UFC Прохазка прокомментировал 61 сданный допинг-тест за год
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка стал самым проверяемым на допинг бойцом организации в уходящем году.

Для сравнения, ближайшие конкуренты Прохазки в списке, бразильцы Пауло Коста и Ариани Карнелосси, были протестированы 20 раз. Из 749 бойцов ростера только 33 сдали допинг-тест более 10 раз.

«Да, это немного раздражает. Но если цена за чемпионский титул такова, то я готов её заплатить. Было более 50 тестов, но я не знаю точное число.

В первом бою с Тейшейрой я показал только половину своих возможностей. А может, и меньше. Хочу быть полностью доволен своим выступлением. Моя цель — стать лучшим бойцом в мире. И я докажу, что являюсь первым номером рейтинга pound-for-pound», — приводит слова Прохазки ESPN.

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