Фьюри — о Джошуа: в бою с трусом нет очарования. Поединком за величие стал Уайлдер
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил, что не считает потенциальный поединок с соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) определяющим для своей карьеры.
«В поединке с трусом нет очарования. Я не встречаюсь с трусами – я дерусь только с настоящими мужчинами. Назвать этот поединок захватывающим? Ни за что. Таким стал бой в Америке с Уайлдером, имевшим 42 победы без поражений. Вот что такое захватывающий поединок.
Два непобеждённых чемпиона мира в супертяжёлом весе впервые сразились друг с другом с момента встречи Али и Фрейзера. Это был мой бой за величие. А бой с «мешком» Джошуа будет похож на воскресное жаркое. Его уважают только в Англии», – сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.
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