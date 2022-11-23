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Гаджиев: у Немкова есть всё, чтобы поспорить за титул UFC

Гаджиев: у Немкова есть всё, чтобы поспорить за титул UFC
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Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном переходе полутяжеловеса Вадима Немкова, удерживающего титул американского промоушена Bellator, в UFC.

«Вадим Немков может очень долго удерживать титул чемпиона Bellator. Самый главный вопрос, а нужно ли ему это? Я бы на его месте двигался дальше. А дальше – это титул чемпиона UFC. И я уверен, что его завоевание Вадиму действительно по зубам.

Другое дело, что у него есть, наверное, какие-то контрактные нюансы с Bellator. Я в этом более чем уверен. Но я мечтаю, чтобы Вадим поспорил за чемпионский пояс UFC. И у него для этого всё есть», – приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».

Напомним, в своём последнем бою на турнире Bellator 288 в Чикаго (США) Немков победил единогласным решением американца Кори Андерсона и стал победителем Гран-при организации, завоевав приз в $ 1 млн.

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