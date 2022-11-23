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Пауло Коста объяснил, почему бой с Уиттакером не утверждён, несмотря на анонс UFC

Пауло Коста объяснил, почему бой с Уиттакером не утверждён, несмотря на анонс UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что его поединок с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером на турнире UFC 284 находится под вопросом, несмотря на официальный анонс.

«Время драться бесплатно прошло. Я люблю MMA, но не могу драться из-за одной любви. Мне нужно оплачивать счета. Я получаю один и тот же гонорар с 2017 года. Это безумие. Я дрался с парнями из топ-5, но получаю гонорар новичка.

Итак, исполнительный директор UFC согласился с этим. Он сказал, что соглашение полностью устарело и нам необходимо пересмотреть его. Однако после UFC объявили о бое с Робертом. А я не увидел перед собой контракта. Сейчас я жду, когда мне сделают предложение», – сказал Коста в интервью Submission Radio.

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