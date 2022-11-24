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Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC

Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, который должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.

Прохазка получил травму и освободил титул. Теперь турнир UFC 282 возглавит бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича.

По сообщению ESPN, чешский боец серьёзно травмирован, из-за чего он и его команда приняли решение отказаться от пояса, чтобы не задерживать дивизион. На восстановление может уйти около года.

Пока не сообщается, будет ли вакантный титул выставлен в поединке Анкалаев – Блахович. Соперник Прохазки бразилец Гловер Тейшейра отказался от комментариев.

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