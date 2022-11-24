Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, который должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.
Прохазка получил травму и освободил титул. Теперь турнир UFC 282 возглавит бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича.
По сообщению ESPN, чешский боец серьёзно травмирован, из-за чего он и его команда приняли решение отказаться от пояса, чтобы не задерживать дивизион. На восстановление может уйти около года.
Пока не сообщается, будет ли вакантный титул выставлен в поединке Анкалаев – Блахович. Соперник Прохазки бразилец Гловер Тейшейра отказался от комментариев.
Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:
- 24 ноября 2022
-
01:23
-
00:51
- 23 ноября 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:59
-
20:59
-
20:04
-
19:15
-
18:01
-
17:46
-
15:58
-
14:47
-
13:55
-
12:42
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
10:38
-
10:15
-
09:52
-
09:46
-
09:39
-
04:36
-
03:36
-
02:16
-
00:35
- 22 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:19
-
22:45
-
21:46
-
21:37
-
21:02
-
20:32
-
19:56