Иржи Прохазка в соцсетях обратился к фанатам и Гловеру Тейшейре

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка выступил с заявлением в социальных сетях.
«С огромным разочарованием объявляю о том, что не буду защищать пояс в полутяжёлом весе UFC. Я получил травму на тренировке в Лас-Вегасе, когда заканчивал подготовку к защите титула. Я повредил плечо, и мне потребуется операция, которая выведет меня из строя минимум на шесть месяцев. Получив эту информацию, я посоветовался с руководством лиги и принял решение, что на время восстановления я освобожу место чемпиона в полутяжёлом дивизионе. Я пойду за этим поясом вновь, когда на это дадут добро врачи. Я вернусь и заберу этот пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем. Я приношу извинения перед своими фанатами, друзьями, семьёй и всеми, кто купил билеты и планировал приехать в Лас-Вегас, чтобы поддержать меня. Отдельные извинения – перед Гловером (Тейшейрой). Победим!» – рассказал Прохазка.
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