Промоутер назвал идеального соперника для Канело. Это не Бивол

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, считает, что мексиканцу Саулю Альваресу нужно встретиться в следующем поединке с Джоном Райдером.

«Джон Райдер был бы идеальным соперником для Канело Альвареса, если поединок состоялся бы в Великобритании. Для него всё поставлено на карту. В начале этого года он дрался с Дэнни Джейкобсом, так что у него был хороший год. Он может завершить его громкой победой», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае 2022 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин победил единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел своё второе поражение.

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