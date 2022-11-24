Дерек Брансон снялся с боя с Джеком Херманссоном. Его заменит Роман Долидзе

Американский боец смешанных единоборств в средней весовой категории Дерек Брансон выбыл из карда турнира UFC Fight Night в Орландо, который пройдет 3 декабря. Он должен был встретиться с Джеком Херманссоном. Вместо Брансона на турнире выступит представитель Грузии Роман Долидзе.

В своём последнем поединке Долидзе встречался с американцем Филом Хоусом. Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал Роман. Для грузина эта победа стала третьей подряд в UFC. Всего на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Что касается Херманссона, то он предыдущий раз выступал в июле этого года и победил там единогласным решением судей Криса Кёртиса.

Турнир в Орландо возглавит бой между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.