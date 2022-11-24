«Становиться лучше, тренируясь с лучшими». Мохнаткина показала тренировку с Камару Усманом
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Боец клуба «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина, выступающая в PFL, опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором показала тренировку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Становиться лучше, тренируясь с лучшими», — написала Мохнаткина.
В своём последнем поединке, который состоялся в июле, Мохнаткина победила мексиканку Абигейл Монтес раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27). В конце второго раунда Мохнаткина провела тейкдаун и едва не победила за счёт удушающего приёма, однако для этого не хватило времени. В третьем раунде соперницы обменялись множеством ударов, но в целом раунд остался за мексиканкой. В итоге раздельным судейским решением победу праздновала россиянка.
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