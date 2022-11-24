Ахмедов: через два дня пояс будет на моей талии

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов опубликовал пост, посвящённый финалу турнира PFL 2022, в котором он встретится с Робом Уилкинсоном.
«Через два дня пояс будет на моей талии», — написал Ахмедов.
Всего в финале сезона-2022 запланировано провести 12 поединков, шесть из которых будут титульными:
Кайла Харрисон – Ларисса Пачеко;
Анте Делия – Матеус Шеффил;
Садибу Си – Дилано Тейлор;
Стиви Рэй – Оливье Обен-Мерсье;
Брендан Лоунейн – Бубба Дженкинс;
Омари Ахмедов – Роб Уилкинсон;
Джулия Бадд – Аспен Лэдд;
Шеймон Мораес – Марлон Мораес;
Натан Шульте – Джереми Стивенс;
Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау;
Дакота Дитчева – Кэтрин Корогенес;
Бьяджо Али Уолш – Том Грессер.
Промо финала PFL 2022: Омари Ахмедов vs Роб Уилкинсон:
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