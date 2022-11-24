Ахмедов: через два дня пояс будет на моей талии

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов опубликовал пост, посвящённый финалу турнира PFL 2022, в котором он встретится с Робом Уилкинсоном.

«Через два дня пояс будет на моей талии», — написал Ахмедов.

Всего в финале сезона-2022 запланировано провести 12 поединков, шесть из которых будут титульными:



Кайла Харрисон – Ларисса Пачеко;

Анте Делия – Матеус Шеффил;

Садибу Си – Дилано Тейлор;

Стиви Рэй – Оливье Обен-Мерсье;

Брендан Лоунейн – Бубба Дженкинс;

Омари Ахмедов – Роб Уилкинсон;

Джулия Бадд – Аспен Лэдд;

Шеймон Мораес – Марлон Мораес;

Натан Шульте – Джереми Стивенс;

Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау;

Дакота Дитчева – Кэтрин Корогенес;

Бьяджо Али Уолш – Том Грессер.

Промо финала PFL 2022: Омари Ахмедов vs Роб Уилкинсон:

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