Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ахмедов: через два дня пояс будет на моей талии

Ахмедов: через два дня пояс будет на моей талии
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов опубликовал пост, посвящённый финалу турнира PFL 2022, в котором он встретится с Робом Уилкинсоном.

«Через два дня пояс будет на моей талии», — написал Ахмедов.

Всего в финале сезона-2022 запланировано провести 12 поединков, шесть из которых будут титульными:

Кайла Харрисон – Ларисса Пачеко;
Анте Делия – Матеус Шеффил;
Садибу Си – Дилано Тейлор;
Стиви Рэй – Оливье Обен-Мерсье;
Брендан Лоунейн – Бубба Дженкинс;
Омари Ахмедов – Роб Уилкинсон;
Джулия Бадд – Аспен Лэдд;
Шеймон Мораес – Марлон Мораес;
Натан Шульте – Джереми Стивенс;
Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау;
Дакота Дитчева – Кэтрин Корогенес;
Бьяджо Али Уолш – Том Грессер.

Промо финала PFL 2022: Омари Ахмедов vs Роб Уилкинсон:

Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022