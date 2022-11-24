Уайт: у Прохазки худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о травме, которую получил чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка.
«Это худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC», — приводит слова Уайта Spinnin Backfist.
Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, этот бой должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США). Теперь турнир UFC 282 возглавит бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича.
Пока не сообщается, будет ли вакантный титул выставлен в поединке Анкалаев – Блахович. Соперник Прохазки бразилец Гловер Тейшейра отказался от комментариев.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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