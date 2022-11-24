Энтони Смит: Макгрегор нахимичился. Он восстановился после травмы очень быстро

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора.

«Меня сильно беспокоит тот факт, что Макгрегор исключил себя из пула тестирования USADA. Есть только одна причина, по которой он мог сделать это. Конор сейчас выглядит сильно раскачанным.

Он постоянно выкладывает в Сеть видео, в которых кричит, какой он крутой и большой. И он слишком быстро восстановился после своей травмы. Например, Крис Уайдман до сих пор не восстановился после перелома ноги. У того же Андерсона Силвы ушло очень много времени на восстановление. Это заняло много времени у всех, кто получал такую травму.



Макгрегор, похоже, поправился очень быстро. Меня бесит то, что он просто выпрыгнул из пула тестирования, нахимичился, чем бы он там ни химичился, а затем он просто вернётся в пул, и никто не скажет об этом ни слова. Я не знаю. Это просто странно. Это действительно беспокоит меня», — приводит слова Смита MMA News.