Конор — о Хабибе: не хочу драться с этим вонючим мешком. Он самый большой ссыкун в истории

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался по поводу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«На самом деле, знаете, я не хочу драться с этим вонючим мешком, есть бои и получше. Но пусть будет известно, что этот парень – самый большой ссыкун в истории боёв.



Подумайте, какой масштаб имел бы наш реванш. Ты просто красавец! Отец дал бы тебе пощечину, 100%», — написал Конор в социальных сетях.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил болевым приёмом в четвёртом раунде, нанеся ирландцу второе поражение в организации.



Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: