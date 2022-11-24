Макгрегор: пройду два теста USADA в феврале, и мы назначим бой
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором сообщил о том, что в феврале он пройдёт два теста USADA, после чего будет готов принять участие в новом бое.
«Я готов к тестированию в феврале. Я пройду два теста USADA, и мы назначим бой», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За считаные секунды до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
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