Иван Штырков: изначально настраивались на Немкова

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о том, что он изначально рассчитывал получить бой с Виктором Немковым.

Поединок Ивана Штыркова (21-2-1) и Асылжана Бахытжанулы (13-3-1) станет соглавным событием турнира RCC 13. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.



«Провёл много спаррингов, много специальной работы, надеюсь, 3 декабря покажем хорошую зарубу.



Хотел бы, чтобы у меня в углу по традиции был Миша Рагозин, но у него тоже впереди очень серьёзное противостояние, поэтому посмотрим по ситуации.



Было непонятно, кто будет моим соперником. Изначально настраивались на Немкова, но по определённым причинам он бой принять не смог, поэтому рад, что бой состоится и что соперник принял вызов», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.