Марина Мохнаткина выступит на RCC 13
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Российский боец Марина Мохнаткина (7-3) проведёт бой в главном карде RCC 13. Её соперницей станет Татьяна Агиар (6-4) из Бразилии. Обе спортсменки дебютируют в RCC. Бой пройдёт в полулёгкой весовой категории.
Напомним, турнир RCC 13 пройдёт в Екатеринбурге на пятитысячной арене «Уралец». Шоу возглавит бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Вторым поединком и соглавным событием вечера, которое также смогут увидеть зрители РЕН ТВ, станет противостояние Ивана Штыркова и Асылжана Бахытжанулы. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.
Прелимы и основной кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, соглавный и главный бой покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».
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