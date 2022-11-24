Марина Мохнаткина выступит на RCC 13

Российский боец Марина Мохнаткина (7-3) проведёт бой в главном карде RCC 13. Её соперницей станет Татьяна Агиар (6-4) из Бразилии. Обе спортсменки дебютируют в RCC. Бой пройдёт в полулёгкой весовой категории.

Напомним, турнир RCC 13 пройдёт в Екатеринбурге на пятитысячной арене «Уралец». Шоу возглавит бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Вторым поединком и соглавным событием вечера, которое также смогут увидеть зрители РЕН ТВ, станет противостояние Ивана Штыркова и Асылжана Бахытжанулы. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.

Прелимы и основной кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, соглавный и главный бой покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».