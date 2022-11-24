Тейшейра объяснил, почему он отказался от боя с Анкалаевым

Бразильский боец UFC Гловер Тейшейра рассказал, почему он не стал принимать бой с Магомедом Анкалаевым после новости о том, что Иржи Прохазка освобождает титул.

«Я сообщил руководству, что для Анкалаева мне требуется больше времени на подготовку, так как он дерётся в совсем другом стиле и он левша. Предложил провести бой в Бразилии, но UFC отказали, сказав, что им нужен поединок в Лас-Вегасе. После этого я ответил: «Хорошо, я буду драться с Яном в Вегасе. У него обычная стойка. Анкалаев — игрок совсем другого типа, на него требуется больше времени».

Скорее всего, это последний шанс в моей карьере подраться за титул, поэтому я очень хочу выиграть этот пояс. Мне нужно оставаться профессионалом и быть на сто процентов уверенным в решении, которое я принял», — приводит слова Тейшейры ESPN.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: